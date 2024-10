A Barilla il Premio Impatto per la prevenzione del tumore al seno (Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO - Si è svolta presso l'Università Bocconi di Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Impatto, nella cornice del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale. Il riconoscimento, che evidenzia l'importanza crescente della valutazione dell'Impatto generato dalle aziende Ilgiornaleditalia.it - A Barilla il Premio Impatto per la prevenzione del tumore al seno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO - Si è svolta presso l'Università Bocconi di Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione del, nella cornice del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale. Il riconoscimento, che evidenzia l'importanza crescente della valutazione dell'generato dalle aziende

