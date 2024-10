Zonawrestling.net - WWE: Nuovo pericolo per il regno di Roxanne Perez. Stephanie Vaquer debutta a NXT

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il secondo episodio di NXT su CW Network è passato agli archivi e tra le tante sorprese, vi è senza alcun dubbio una riguardante la categoria femminile. In un segmento parlato trae Cora Jade al centro del ring, abbiamo assistito a Giulia interrompere le due per poi essere raggiunta da una nuova alleata, ovvero. Come ben visibile dal video sottostante, siamo di fronte al debutto televisivo diin una programmazione WWE. Giulia is back, and she brought a friend pic.twitter.com/mkvHilxELN— The CW Sports (@TheCWSports) October 9, 2024 Subito dopo aver fatto piazza pulita del ring Steph e Giulia hanno afferrato in contemporanea il titolo femminile, segno della loro determinazione a vincere la cintura nonostante questa momentanea alleanza.