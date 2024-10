Visibilia, caso Cig: Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma. Inps parte civile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È duranta poco più di un'ora l'udienza preliminare con al centro una delle tranche del caso Visibilia, che vede accusati di truffa aggravata all'Inps - in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga nel periodo Covid - la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società. L'Inps è stata ammessa come parte civile nel procedimento. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli, che si è invece riservata sulla richiesta della difesa dell'esponente politica di sollevare la competenza territoriale, sostenendo che sia Roma - e non Milano - la sede idonea alla discussione. Sempre nell'udienza odierna, Visibilia Editore spa ha prospettato un patteggiamento. La prossima udienza è il 23 ottobre. Tg24.sky.it - Visibilia, caso Cig: Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma. Inps parte civile Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È duranta poco più di un'ora l'udienza preliminare con al centro una delle tranche del, che vede accusati di truffa aggravata all'- in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga nel periodo Covid - la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società. L'è stata ammessa comenel. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli, che si è invece riservata sulla richiesta della difesa dell'esponente politica di sollevare la competenza territoriale, sostenendo che sia- e non Milano - la sede idonea alla discussione. Sempre nell'udienza odierna,Editore spa ha prospettato un patteggiamento. La prossima udienza è il 23 ottobre.

