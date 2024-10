Usa | Sinwar è vivonei tunnel sotto Gaza

Usa:Sinwar è vivo,nei tunnel sotto Gaza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 23.20 Gli Usa ritengono che il leader di Hamas, Yahya Sinwar,sia vivo,probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo di Gaza, con degli ostaggi nelle vicinanze Lo afferma il delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. "Yahya Sinwar rimane colui che prende le decisioni.Crediamo si nasconda in un tunnel sotto Gaza probabilmente con ostaggi nelle sue vicinanze",dice McGurk durante una chiamata per le festività principali con i rabbini ameriricani.Nelle mani di Hamas ci sono ancora 101 ostaggi israeliani. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 23.20 Gli Usa ritengono che il leader di Hamas, Yahya,sia vivo,probabilmente nascosto in unsotterraneo di, con degli ostaggi nelle vicinanze Lo afferma il delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. "Yahyarimane colui che prende le decisioni.Crediamo si nasconda in unprobabilmente con ostaggi nelle sue vicinanze",dice McGurk durante una chiamata per le festività principali con i rabbini ameriricani.Nelle mani di Hamas ci sono ancora 101 ostaggi israeliani.

