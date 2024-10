"Un attimo, c'è David". "Ah, se c'è lui...": il leghista Crippa sfotte Parenzo, attimi di gelo | Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Da parte dei parlamentari c'è stata un'adesione spontanea per sostenere Matteo Salvini di fronte a un processo politico e quindi saremo a Palermo sia giovedì che venerdì per sostenere il segretario federale della Lega che è sotto processo con una richiesta di accusa per aver difeso i confini dell'Italia": Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, lo ha detto a Ludovica Ciriello, inviata de L'Aria che tira su La7, che gli aveva chiesto se ci fosse stata una sorta di chiamata alle armi per la prossima udienza di Open Arms, il processo che vede imputato Salvini con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Non c'è stata nessuna imposizione né chiamata alle armi. C'è stata un'adesione spontanea da parte di parlamentari e consiglieri regionali", ha ribadito Crippa. Liberoquotidiano.it - "Un attimo, c'è David". "Ah, se c'è lui...": il leghista Crippa sfotte Parenzo, attimi di gelo | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Da parte dei parlamentari c'è stata un'adesione spontanea per sostenere Matteo Salvini di fronte a un processo politico e quindi saremo a Palermo sia giovedì che venerdì per sostenere il segretario federale della Lega che è sotto processo con una richiesta di accusa per aver difeso i confini dell'Italia": Andrea, vicesegretario della Lega, lo ha detto a Ludovica Ciriello, inviata de L'Aria che tira su La7, che gli aveva chiesto se ci fosse stata una sorta di chiamata alle armi per la prossima udienza di Open Arms, il processo che vede imputato Salvini con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Non c'è stata nessuna imposizione né chiamata alle armi. C'è stata un'adesione spontanea da parte di parlamentari e consiglieri regionali", ha ribadito

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo Open Arms - la Lega lancia una raccolta firme per sostenere il ministro Salvini - "A sostegno del nostro leader sono già state raccolte oltre 30 mila firme in tutta Italia, a cui se ne aggiungono più di 20 mila online. Per questo anche questo fine settimana scenderemo in piazza coesi in una battaglia di giustizia". Ad affermarlo è Sabrina Figuccia, commissario della Lega per... (Palermotoday.it)

Processo Open Arms - gazebo della Lega anche a Montesilvano per sostenere il vicepremier Matteo Salvini - . . Gazebo della Lega nelle piazze abruzzesi per sostenere il vicepremier Matteo Salvini imputato nel processo Opena Arms e chiamato a rispondere di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per la vicenda risalente all’agosto 2019 quando l’imbarcazione rimase ferma per venti giorno nel poro di. (Ilpescara.it)

Lega in piazza per sostenere di Matteo Salvini nel processo Open Arms - "Si tratta di un processo politico e di un attacco al governo e al diritto alla difesa dei confini nazionali condivisa da numerosi altri Stati europei. . . La Lega del Trentino invia al segretario Salvini la sua solidarietà e invita tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa dei confini italiani a. (Trentotoday.it)