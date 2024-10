Sport.periodicodaily.com - Ucraina-Georgia: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del Gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa cercano la prima vittoria contro la capolista che punta a ipotecare la promozione in Lega A.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Miejski di Poznan(Polonia).: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono costretti a vincere per riscattare un avvio alquanto deludente con le sconfitte contro Albania e Repubblica Ceca. In questo momento la Nazionale di Rebrov è ultima nel girone con 0 punti, per cui soltanto una vittoria potrebbe rimetterla in corsa per gli spareggi. Tutt’altro clima si respira tra ini che continuano a stupire.