Tragedia in volo comandante muore d’infarto | aereo costretto ad atterraggio d’emergenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undi Turkish Airlines,TK204, diretto da Seattle a Istanbul ha dovuto effettuare undi emergenza all’aeroporto JFK di New York l’8 ottobre 2024, dopo che il?lçehin Pehlivan, 59 anni, è deceduto a causa di un malore a bordo. L’Airbus A350 era in fase di crociera sopra il Canada quando ilha avvertito il suo collega di non sentirsi bene. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dell’equipaggio, Pehlivan è svenuto e, purtroppo, è deceduto prima che l’potesse atterrare.Leggi anche: Ryanair, ancora problemi: allarme inverso Brindisi. Cosa è successo La Turkish Airlines, in una dichiarazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma X dal suo portavoce Yahya Üstün, ha espresso il dolore per la morte del capitano, che era uno stimato membro della compagnia dal 2007.