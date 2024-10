Lopinionista.it - Tosca e Teresa Parodi chiudono il Festival Frattempi

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) UDINE – La quarta edizione delsi chiude mercoledì 16 ottobre a Palmanova (Udine) con un grande evento, che vedrà come protagoniste, due straordinarie cantanti, per la prima volta insieme su un palco in Europa per lo speciale conversa-concerto “Tutto il mio tempo”. La serata, che inizierà alle 20.45 al teatro “Gustavo Modena”, prevede un’intervista a, moderata dall’assessore alla cultura del comune di Palmanova, Silvia Savi, e dal direttore artistico del, Edoardo De Angelis. A seguire le esibizioni musicali delle due artiste. L’evento è inserito nel programma del/4 “La Misura del Tempo”, organizzato dall’A.C. CulturArti di Udine e dal Comune di Prato Carnico, in partenariato con il Comune di Palmanova.