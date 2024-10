Torino, ecco quando verrà operato Zapata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì prossimo Duvan Zapata si sottoporrà all`intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L`intervento sarà Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì prossimo Duvansi sottoporrà all`intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L`intervento sarà

Torino : Zapata sarà operato al ginocchio martedì a Lione - L’attaccante del Torino, vittima di un grave infortunio al ginocchio con lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale nel corso della partita contro l’Inter nella quale aveva anche segnato, starà fuori per tutta la stagione in corso e sarà pronto per la prossima preparazione estiva. (Sportface.it)

