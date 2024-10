Oasport.it - Tennis, Holger Rune attaccato anche dalla stampa danese: “Performance indecorosa e imbarazzante contro Fritz”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)la, ora, attacca in maniera durissima. Ilha perso malissimoTayloroggi negli ottavi a Shanghai: 6-1 6-2 a favore dell’americano in soli 54 minuti, con unaassolutamente scadente da parte del classe 2003 che, nel 2024, ha avuto davvero poco di cui essere soddisfatto. Nell’articolo di B.T., firmato da Jakob Kløcker e Rasmus Rask Vendelbjerg sulla versione web dello storico quotidiano (nato nel 1916) le cose sono in chiaro fin dal titolo: “Totalmente indecoroso“. E poi: “ha dato vita a unachoc,e semplicemente“. E ancora nell’incipit dell’articolo: “Indegno. Completamente indegno, soprattutto nel primo set“. ATP Shanghai, c’è Medvedev per Sinner.