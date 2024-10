Panorama.it - «Teheran ha ora abbastanza uranio arricchito per realizzare da due a cinque armi nucleari»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A pochi giorni dal fallito attacco iraniano contro Israele asi attende la risposta israeliana che potrebbe colpire anche le strutture dove il regime sviluppa l'arma nucleare. Quanto è vicina la Repubblica islamica all'arma atomica? Dopo più di una dozzina di violazioni dell'accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) a partire dal luglio 2019,ha oraperda due a. In genere, il processo di weaponization - la trasformazione del materiale in una testata - richiederebbe un periodo supplementare che va da alcuni mesi a un anno. Tuttavia, l'AIEA, l'organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha una visibilità molto limitata sul programma nucleare iraniano dopo che il regime ha deciso di ridurre la cooperazione. I suoi missili sono intrinsecamente in grado di trasportaredi distruzione di massa.