TARE | MAI AVUTO RAPPORTI CON FABIANI STAVO PER PORTARE KVARA ALLA LAZIO POTEVO ANDARE AL MILAN | ECCO QUANDO INZAGHI FRA I TOP 5 AL MONDO

Igli TARE è intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha parlato di LAZIO, Napoli e di quel passaggio al MILAN mancato QUANDO c'era ancora Maldini "LUIS ALBERTO HA UN CARATTERE FORTE, MA E' UN RAGAZZO CHE DA' L'ANIMA" – "Chi è stato il più difficile da gestire ALLA LAZIO? Luis Alberto ha un carattere molto forte, ma una volta che trovi le corde giuste è un ragazzo che ti dà l'anima in campo e fuori. A volte servono anche queste figure che vanno controcorrente. Poi QUANDO capiscono l'importanza che hanno, allora possono dare il meglio di loro stessi". "POTEVO ANDARE AL MILAN QUANDO C'ERA MALDINI" – "Ai tempi di Paolo Maldini c'è stato forte interesse di portarmi al MILAN e lavorare con lui. Ma per vari motivi non è stato possibile e ho continuato ALLA LAZIO, eravamo nel punto più alto del progetto. E siamo stati i pretendenti per vincere lo Scudetto, prima del Covid".

Tare rivela : ‘Stavo per portare Kvaratskhelia alla Lazio’ - . com. Da Cavani a Kvara: i colpi mancati Tra le trattative che non sono andate in porto, Tare ha due rimpianti che ancora oggi lo perseguitano. In tempi più recenti, un altro grande colpo è sfuggito alla Lazio: Kvaratskhelia. Peccato, perché l’opportunità era concreta», ha dichiarato Tare. Il georgiano, oggi stella del Napoli, avrebbe potuto indossare la maglia biancoceleste, ma il destino ha ... (Napolipiu.com)

