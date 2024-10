Quotidiano.net - Superbonus, chi dovrà aggiornare la rendita catastale (e di quanto aumenta la tassa sulla casa)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 - Caccia a chi ha usufruito del(e non ha aggiornato il catasto). Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato ha infatti accennato tra i vari “sacrifici” da compiere per finanziare la manovra 2025 un aggiornamento dei dati catastali per chi ha usato il 110%. “Chi ha ristrutturato deve rivedere le rendite. Verificheremo”, ha spiegato; verifiche delle rendite catastali che potrebbero generare un significativo aumento delle entrate fiscali. IlIl ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato in Parlamento che il fisco procederà a una revisione al rialzo delle rendite catastali per gli immobili che hanno beneficiato del. Ma a ben vedere non si tratta di una novità.