Su Rai Gulp A gonfie vele giovedì 10 ottobre

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AUN VIAGGIO PER CRESCERE INSIEME SPECIALE IN PRIMA VISIONE GIOVEDI’ 10, ALLE 17.55, SU RAIE RAIPLAY A fine estate, 1500 ragazzi e ragazze di tutta Italia si riuniscono a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Sono tanti, come un paese solo di giovanissimi, hanno in comune la provenienza dagli oratori dell’Anspi, l’Associazione Nazionale San Paolo Italia, ma portano esperienze di vita molto diverse tra loro. Lo speciale “A” racconta il loro viaggio sulla riviera romagnola, il loro incontro, le attività creative e ludiche, gli scambi, lo sport, vissuti in questi laboratori unici, solo per giovani. Appuntamento10, alle ore 17.55, su Raie RaiPlay. Tommaso è un ragazzo di 17 anni che d’estate fa l’animatore nel Grest (Gruppo Estivo) del suo paesino, Gallo di Petriano, sulle colline marchigiane.