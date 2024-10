Stop agli autovelox per il Decreto Salvini, a Gerenzano 30mila euro in meno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ben 30mila euro in meno di incassi delle multe, a Gerenzano, per il fermo dei controlli con gli autovelox dopo il Decreto Salvini che ne limita fortemente l’utilizzo: sono vietati nelle zone con limiti di velocità inferiori ai 50 chilometri all’ora, mentre fuori dai centri abitati sono permessi solo dove il limite è inferiore di Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benindi incassi delle multe, a, per il fermo dei controlli con glidopo ilche ne limita fortemente l’utilizzo: sono vietati nelle zone con limiti di velocità inferiori ai 50 chilometri all’ora, mentre fuori dai centri abitati sono permessi solo dove il limite è inferiore di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Autovelox - la ‚Äėvittoria‚Äô di Fleximan : in Veneto via i dispositivi non conformi al decreto Salvini - Le strade su cui i dispositivi potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto. (Repubblica.it)

Caos autovelox : la storica disputa sull’omologazione - i sequestri - la decisione del Riesame e quel decreto Salvini che non risolve nulla - Per esempio basta cercare su internet i modelli di autovelox a disposizione della Polizia Stradale per notare che esistono solo i decreti di approvazione. 0 utilizzati da tre Comuni del Casertano (Rovito, Luzzi e San Fili) e indaga per truffa il legale rappresentate della società LaBconsulenze, ditta che aveva noleggiato gli strumenti agli enti locali. (Ilfattoquotidiano.it)