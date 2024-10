Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle ATP Finals! Il doppio italiano raggiunge Sinner a Torino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono ufficialmente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio e saranno così protagonisti sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. La coppia italiana, che nel corso di questa annata agonistica ha disputato due finali Slam, ha staccato matematicamente il biglietto per il torneo riservato ai migliori otto binomi dell’anno solare grazie all’affermazione ottenuta per 6-2, 6-4 su Aoran Wang e Yi-Zhou, valso l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Bolelli tornerà alle Finals dopo avervi partecipato insieme a Fabio Fognini nel 2015: quella fu l’unica occasione in cui una coppia italiana prese parte al prestigioso evento, tra l’altro vincendo una partita (contro Rohan Bopanna e Florin Mergea). Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle ATP Finals! Il doppio italiano raggiunge Sinner a Torino Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si sono ufficialmenteATPnel torneo die saranno così protagonisti sul cemento della Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre. La coppia italiana, che nel corso di questa annata agonistica ha disputato due finali Slam, ha staccato matematicamente il biglietto per il torneo riservato ai migliori otto binomi dell’anno solare grazie all’affermazione ottenuta per 6-2, 6-4 su Aoran Wang e Yi-Zhou, valso l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai.torneràdopo avervi partecipato insieme a Fabio Fognini nel 2015: quella fu l’unica occasione in cui una coppia italiana prese parte al prestigioso evento, tra l’altro vincendo una partita (contro Rohan Bopanna e Florin Mergea).

