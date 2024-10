Si apre l'Ottobre Rosa a Formia: conferita la cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sala Ribaud, gremita di pubblico, si è aperta a Formia la campagna mondiale dell'Ottobre Rosa nella provincia di Latina. Momenti di riflessione, di informazione, ma anche di forte emozione, perché al centro del dibattito è stato il tema dell’importanza della prevenzione nella lotta contro Latinatoday.it - Si apre l'Ottobre Rosa a Formia: conferita la cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sala Ribaud, gremita di pubblico, si è aperta ala campagna mondiale dell'nella provincia di Latina. Momenti di riflessione, di informazione, ma anche di forte emozione, perché al centro del dibattito è stato il tema dell’importanza della prevenzione nella lotta contro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Inaugurazione “Ottobre rosa” e consegna della cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci - . Per la prima volta l’evento si è tenuto a Formia. Una mattinata in cui si sono alternati momenti di riflessione, di informazione, ma anche di forte emozione, perché al centro del dibattito […] L'articolo Formia / Inaugurazione “Ottobre rosa” e consegna della cittadinanza onoraria al professor ... (Temporeale.info)

Formia / Strisce rosa all’ospedale “Dono Svizzero” - la FIALS esprime “grande soddisfazione” - . “Questo importante passo rappresenta non solo un miglioramento delle condizioni di accesso per le donne in gravidanza e le neomamme, ma anche un segno tangibile di attenzione verso le […] L'articolo Formia / Strisce rosa all’ospedale “Dono Svizzero”, la FIALS esprime “grande soddisfazione” ... (Temporeale.info)

Formia / Prevenzione dei tumori femminili - apertura della campagna mondiale con “Formia in Rosa” - La campagna mondiale che da tempo dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione […] L'articolo Formia / Prevenzione dei tumori femminili, apertura della campagna mondiale con “Formia in Rosa” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . FORMIA – La nuova ... (Temporeale.info)

Formia / Sosta - arrivano gli “stalli rosa” con i “permessi rosa” sul territorio comunale - . L’amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha deciso di destinare a loro spazi specifici già predisposti sul territorio comunale, attraverso la regolamentazione ed il rilascio […] L'articolo Formia / Sosta, arrivano gli “stalli rosa” con i “permessi rosa” sul ... (Temporeale.info)

Formia / Polizia locale - rimossa dal comando Rosanna Picano si rivolge al Giudice del lavoro e al Consiglio di Stato - . FORMIA – E’ stata di parola… “Continuerò la mia buona battaglia”. Ma, a differenza di quello che scrive Paolo di Tarso nella seconda lettera al figlio Timoteo, vuole vincerla “con fede”. Destinataria da giorni di un provvedimento di ‘sfratto’ del sindaco Gianluca Taddeo con l’invito ad ... (Temporeale.info)