Shinobi | Sam Hargrave dirigerà il film ispirato al gioco

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Universal Pictures produrrà unalla famosa saga videoludica SEGA ““. Il regista Samè collegato alla regia. Deadline ha confermato la notizia questa notte. Ilsarà sceneggiato da Ken Kobayashi (Sunny, Move On) e si baserà, ovviamente, su un ninja in lotta contro un male oscuro. Marc Platt e Adam Siegel produrranno iltramite Marc Platt Productions insieme a Dmitri M. Johnson tramite Story Kitchen e Toru Nakahara per Sega. Mike Goldberg sarà produttore esecutivo insieme a Timothy I. Stevenson, che è co-produttore. L’adattamento disegue la recente rinnovata moda di Hollywood di trarre profitto e successo dal mondo dei videogames. Tra gli ultimi successi recenti ricordiamo Super Mario Bros – Il, e la serie tv Fallout. Sam, regista del successo “Tyler Rake“, è in trattativa con la Universal per dirigere il