Senatovia libera a Ddl intercettazioni

Senato,via libera a Ddl intercettazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 20.41 Il Senato approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge presentato dal senatore di FI, Zanettin, che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle intercettazioni. La maggioranza esulta. Le opposizioni protestano. Ad eccezione di Italia dei Valori che invece condivide.I magistrati lanciano l'allarme:se questo testo diventerà legge "migliaia di inchieste saranno a rischio".lE' uno "strumento fondamentale nella lotta al crimine che va salvaguardato e non limitato",commenta la vicepresidente dell'Anm, Alessandra Maddalena. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 20.41 Il Senato approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge presentato dal senatore di FI, Zanettin, che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle. La maggioranza esulta. Le opposizioni protestano. Ad eccezione di Italia dei Valori che invece condivide.I magistrati lanciano l'allarme:se questo testo diventerà legge "migliaia di inchieste saranno a rischio".lE' uno "strumento fondamentale nella lotta al crimine che va salvaguardato e non limitato",commenta la vicepresidente dell'Anm, Alessandra Maddalena.

