Sedili sul cassone di un'Ape car: erano stati rubati da una Smart, arrestato 39enne di Treia (per ricettazione e guida senza patente)

Treia Sul cassone della sua Ape Car trasportava sedili rubati da una Smart, ora è finito ne guai per ricettazione. I carabinieri della stazione di Treia e del Nucleo Radiomobile di Macerata

