Scomparso ad agosto minorenne ritrovato morto a Sarzana

Il corpo senza vita di un minorenne è stato ritrovato nella notte tra lunedì e martedì scorso a Sarzana (La Spezia) all'interno del cantiere per la passerella di Via Emiliana, nella periferia della cittadina della Val di Magra. Le indagini del commissariato locale della Polizia avrebbero già portato all'identificazione della vittima. Si tratterebbe di un ragazzo ospitato all'interno di una

Sarzana - il corpo senza vita di un minorenne ritrovato in un cantiere - Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. . La polizia di Stato ha aperto le indagini sul ritrovamento del corpo. Il corpo senza vita di un ragazzo minorenne è stato ritrovato nella notte tra lunedì e martedì in una baracca all’interno del cantiere della passerella di via Emiliana. Secondo ... (Lanazione.it)