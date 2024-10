Scivola con la moto sull'asfalto e finisce in un fosso: giovane in ospedale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un altro incidente. Dopo quello mortale di martedì in via Pomposa, infatti, mercoledì mattina si è verificato un altro sinistro. Questa volta il fatto è accaduto, sempre intorno alle 7.30, in via Porrettana, all’altezza dell’abitato di Gallo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIn Ferraratoday.it - Scivola con la moto sull'asfalto e finisce in un fosso: giovane in ospedale Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un altro incidente. Dopo quello mortale di martedì in via Pomposa, infatti, mercoledì mattina si è verificato un altro sinistro. Questa volta il fatto è accaduto, sempre intorno alle 7.30, in via Porrettana, all’altezza dell’abitato di Gallo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIn

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti” : parla Claudio Amendola - Il problema però è capire se e quando. Dopo anni di attesa e rumors infondati, il colpo di scena aveva bruciato l’annuncio ufficiale che sarebbe arrivato da lì a pochi giorni, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025. Quanto alle certezze, oltre ad Amendola tutti danno per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incidenti in moto : 2 feriti gravi. Centauro sbanda e cade. Un altro scivola per evitarlo - Un altro incidente stradale si è verificato invece ieri pomeriggio, poco dopo le 13 a Castelnuovo Rangone, tra via Cimabue e la Statale dove un’auto è uscita, pare autonomamente, di strada ed è finita in un fossato. 30 di ieri mattina, ha perso il controllo del mezzo scivolando sull’asfalto, ... (Ilrestodelcarlino.it)