Sammy Basso, la mamma: "Averlo come figlio è stato un dono". In migliaia ai funerali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laura Lucchin ha parlato del rapporto col figlio Sammy e di come il mondo sta reagendo alla notizia della sua morte: "Abbiamo testimonianze da ogni luogo". Fissati per domani i funerali, si terranno nel comune di Tezze sul Brenta.

