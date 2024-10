Roma, Totti e De Rossi cantano Venditti alla festa di Lippi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ già diventata virale sui social la performance canora di Francesco Totti e Daniele De Rossi che, accompagnati da Andrea Pirlo in un terzetto inedito, si sono esibiti sulle note di “Ci vorrebbe un amico” di Antonello Venditti. I tre hanno cantato durante la festa a sorpresa organizzata a Viareggio da Davide Lippi per festeggiare il padre Marcello al Grand Hotel Principe di Piemonte.Protagonisti della serata tutti i campioni del Mondo del 2006: oltre alle due bandiere Romaniste e all’allenatore della Sampdoria anche Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo e Marco Amelia. Lapresse.it - Roma, Totti e De Rossi cantano Venditti alla festa di Lippi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ già diventata virale sui social la performance canora di Francescoe Daniele Deche, accompagnati da Andrea Pirlo in un terzetto inedito, si sono esibiti sulle note di “Ci vorrebbe un amico” di Antonello. I tre hanno cantato durante laa sorpresa organizzata a Viareggio da Davideper festeggiare il padre Marcello al Grand Hotel Principe di Piemonte.Protagonisti della serata tutti i campioni del Mondo del 2006: oltre alle due bandiereniste e all’allenatore della Sampdoria anche Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Luca Toni, Daniele De, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo e Marco Amelia.

