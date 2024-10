Roma, due medici indagati per la morte dell’attrice Francesca Carocci: miocardite scambiata per ansia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avrebbero scambiato una grave miocardite per un attacco di ansia, provocando così la morte della 28enne Francesca Carocci, attrice teatrale. La procura della Repubblica di Roma ha per questo iscritto sul registro degli indagati due medici dell’ospedale ‘Aurelia Hospital’, con l’accusa di omicidio colposo. Secondo l’ipotesi accusatoria i due professionisti avrebbero sbagliato nel formulare una diagnosi e per questo motivo avrebbero provocato la morte della donna, deceduta nel mese di marzo scorso. morte Francesca Carocci, una miocardite scambiata per ansia Per la pm Eleonora Fini, titolare del fascicolo d’inchiesta che ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari chiedendo il rinvio a giudizio, i medici avrebbero scambiato una grave miocardite per ansia, rimandando a casa l’attrice e prescrivendole una cura base di analgesici. Lapresse.it - Roma, due medici indagati per la morte dell’attrice Francesca Carocci: miocardite scambiata per ansia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avrebbero scambiato una graveper un attacco di, provocando così ladella 28enne, attrice teatrale. La procura della Repubblica diha per questo iscritto sul registro degliduedell’ospedale ‘Aurelia Hospital’, con l’accusa di omicidio colposo. Secondo l’ipotesi accusatoria i due professionisti avrebbero sbagliato nel formulare una diagnosi e per questo motivo avrebbero provocato ladella donna, deceduta nel mese di marzo scorso., unaperPer la pm Eleonora Fini, titolare del fascicolo d’inchiesta che ha notificato aglil’avviso di conclusione delle indagini preliminari chiedendo il rinvio a giudizio, iavrebbero scambiato una graveper, rimandando a casa l’attrice e prescrivendole una cura base di analgesici.

