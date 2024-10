Rapina una parafarmacia e scappa: inseguimento e colluttazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei giorni corsi gli agenti del nucleo reati predatori della polizia locale hanno arrestato un 29enne originario dell'Algeria per una Rapina in una parafarmacia del centro di Genova.L'uomo, dopo aver sottratto diversi prodotti è stato notato e inseguito dagli uomini della polizia locale, una Genovatoday.it - Rapina una parafarmacia e scappa: inseguimento e colluttazione Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei giorni corsi gli agenti del nucleo reati predatori della polizia locale hanno arrestato un 29enne originario dell'Algeria per unain unadel centro di Genova.L'uomo, dopo aver sottratto diversi prodotti è stato notato e inseguito dagli uomini della polizia locale, una

