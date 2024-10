Quando inizia la Coppa del Mondo di sci? Calendario prime gare, orari, tv, streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare. La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta per tornare su questi schermi e la cornice da sui si partirà sarà una Classica. Il riferimento è alla Rettenbach, a Soelden (Austria), dove nel week end del 26-27 ottobre sono in programma due gare: il gigante femminile e quello maschile. Sul pendio austriaco, specialiste e specialisti delle porte larghe si daranno battaglia per partire con il piede giusto, augurandosi che vi siano le condizioni per gareggiare, citando i problemi legati alla neve dell’anno passato. Bisognerà attendere tre settimane per la seconda tappa in quel di Levi, in Finlandia. Saranno però i rapid gates protagonisti sulla Levi Black. Il 16 novembre spetterà alle ragazze cimentarsi tra i pali stretti, a mettere a dura prova la propria reattività. Oasport.it - Quando inizia la Coppa del Mondo di sci? Calendario prime gare, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il conto alla rovea sta per terminare. Ladeldialpino è pronta per tornare su questi schermi e la cornice da sui si partirà sarà una Classica. Il riferimento è alla Rettenbach, a Soelden (Austria), dove nel week end del 26-27 ottobre sono in programma due: il gigante femminile e quello maschile. Sul pendio austriaco, specialiste e specialisti delle porte larghe si daranno battaglia per partire con il piede giusto, augurandosi che vi siano le condizioni perggiare, citando i problemi legati alla neve dell’anno passato. Bisognerà attendere tre settimane per la seconda tappa in quel di Levi, in Finlandia. Saranno però i rapid gates protagonisti sulla Levi Black. Il 16 novembre spetterà alle ragazze cimentarsi tra i pali stretti, a mettere a dura prova la propria reattività.

