Promozione, il dg del Tavullia Valfoglia dopo la vittoria di Lunano. Rossi: "Cirulli è un valore aggiunto per noi» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono due provinciali le uniche squadre vincenti della quinta giornata del campionato di Promozione. Una è il Tavullia Valfoglia (0-4) a Lunano e l’altra è il Sant’Orso (2-1) con il Sassoferrato Genga. Dei sei pareggi, solo due sono finiti a reti inviolate. A guidare la classifica è il sorprendente Tavullia Valfoglia, con 2 punti di vantaggio sulla Fermignanese e 3 sulla Jesina. Tre le squadre (a quota 3) in fondo alla graduatoria e che non hanno ancora gioito per la vittoria: Appignanese, Biagio Nazzaro e Pergolese. I numeri. Sono 15 i gol dell’ultimo turno, ben 12 in meno della quarta giornata. Per il Lunano, dopo la sconfitta all’esordio, sono arrivate due vittorie a cui hanno fatto seguito altre due sconfitte. Il Sant’Orso, battuto due volte nelle prime tre partite, ha poi incamerato due successi. Sport.quotidiano.net - Promozione, il dg del Tavullia Valfoglia dopo la vittoria di Lunano. Rossi: "Cirulli è un valore aggiunto per noi» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono due provinciali le uniche squadre vincenti della quinta giornata del campionato di. Una è il(0-4) ae l’altra è il Sant’Orso (2-1) con il Sassoferrato Genga. Dei sei pareggi, solo due sono finiti a reti inviolate. A guidare la classifica è il sorprendente, con 2 punti di vantaggio sulla Fermignanese e 3 sulla Jesina. Tre le squadre (a quota 3) in fondo alla graduatoria e che non hanno ancora gioito per la: Appignanese, Biagio Nazzaro e Pergolese. I numeri. Sono 15 i gol dell’ultimo turno, ben 12 in meno della quarta giornata. Per illa sconfitta all’esordio, sono arrivate due vittorie a cui hanno fatto seguito altre due sconfitte. Il Sant’Orso, battuto due volte nelle prime tre partite, ha poi incamerato due successi.

