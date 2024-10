Previsioni meteo Roma e Lazio 9 ottobre: torna il sereno, clima gradevole e niente piogge (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è previsto cielo abbastanza sereno con poche nuvole e assenza di piogge. A Roma massime fino a ventiquattro gradi. Fanpage.it - Previsioni meteo Roma e Lazio 9 ottobre: torna il sereno, clima gradevole e niente piogge Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è previsto cielo abbastanzacon poche nuvole e assenza di. Amassime fino a ventiquattro gradi.

Fulmine a ciel sereno in casa Roma : esonerato De Rossi - « L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra ». . . . Lo rende noto il club con una nota sul proprio sito. «La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, ... (Gazzettadelsud.it)