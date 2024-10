Presentazione del libro "Le carte Saraceno nella Biblioteca nazionale di Bari" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la cultura presso la Biblioteca nazionale di Bari “Sagarriga Visconti Volpi”. Giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 16 ci sarà la Presentazione del libro "Le carte Saraceno nella Biblioteca nazionale di Bari" di Michele Notaristefani. Dall'Archivio Beltrani, giunto in Biblioteca Baritoday.it - Presentazione del libro "Le carte Saraceno nella Biblioteca nazionale di Bari" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la cultura presso ladi“Sagarriga Visconti Volpi”. Giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 16 ci sarà ladel"Ledi" di Michele Notaristefani. Dall'Archivio Beltrani, giunto in

