Abruzzo24ore.tv - Piano della Regione Abruzzo: i tagli scolastici in arrivo per Chieti e Teramo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - Le recenti comunicazionisuscitano preoccupazione tra i sindacati e le autorità locali, che si oppongono fermamente ai proposti. Unscolastico di ridimensionamentorete educativa è stato recentemente annunciato dalla, suscitando forti preoccupazioni tra sindacati e autorità locali. Il segretario generaleCisl Scuolae Molise, Davide Desiati, ha confermato che il governo regionale ha avanzato l'ipotesi di chiudere quattro istitutinel prossimo anno, una misura che potrebbe trasformarsi in cinque, con tre istituzioni nella provincia die due in quella di. Nella nota di Desiati si specifica che iproposti includerebbero il ripristino di alcuni Istituti Comprensivi a Pescara, in seguito al ridimensionamento già effettuato nel corso dell'anno.