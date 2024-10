Paola e Chiara ebbero una storia con lo stesso uomo ma senza saperlo: “Scoprirlo è stato uno choc” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Paola e Chiara conobbero lo stesso uomo per caso e lo frequentarono contemporaneamente per quattro mesi. Il racconto: "Dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate". Fanpage.it - Paola e Chiara ebbero una storia con lo stesso uomo ma senza saperlo: “Scoprirlo è stato uno choc” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)conobbero loper caso e lo frequentarono contemporaneamente per quattro mesi. Il racconto: "Dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate".

“Abbiamo condiviso lo stesso uomo. Scoprirlo è stato uno choc. La separazione? Dovevamo trovare noi stesse” : Paola e Chiara si raccontano nel loro nuovo libro “Sisters” - Ma c’è chi ricorda meno quel lungo periodo, durato dieci anni, in cui le due cantanti si sono separate, sciogliendo quel gruppo musicale amato da molti fan. Lo frequentarono entrambe per quattro mesi, contemporaneamente, ignare che l’uomo stesse nascondendo quell’amara verità. “Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”, dissero Paola e Chiara in un’intervista di ... (Ilfattoquotidiano.it)

