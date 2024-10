Orban, 'sui migranti hotspot fuori l'Ue unica soluzione' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l'Ue dall'immigrazione clandestina. C'è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l'autorizzazione previamente". Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo intervento all'Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell'Ue. "Il sistema di asilo oggi non funzione. L'immigrazione clandestina ha alimentato la violenza contro le donne, l'antisemitismo e l'omofobia", ha attaccato. Quotidiano.net - Orban, 'sui migranti hotspot fuori l'Ue unica soluzione' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione diesterni non potremo tutelare l'Ue dall'immigrazione clandestina. C'è solo una: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l'autorizzazione previamente". Lo ha detto il premier Viktornel suo intervento all'Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell'Ue. "Il sistema di asilo oggi non funzione. L'immigrazione clandestina ha alimentato la violenza contro le donne, l'antisemitismo e l'omofobia", ha attaccato.

