Ora di Religione cattolica a scuola: lo studente che non si avvale può assentarsi o allontanarsi. La normativa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'insegnamento della Religione cattolica è una disciplina non obbligatoria per gli studenti di tutti i gradi di scuola. Una docente ci ha chiesto: "E' vero, come sostengono alcuni colleghi insegnanti della Religione cattolica, che è vietato fare uscire in anticipo o fare entrare più tardi gli alunni che non si avvalgono di questo insegnamento." L'articolo Ora di Religione cattolica a scuola: lo studente che non si avvale può assentarsi o allontanarsi. La normativa . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'insegnamento dellaè una disciplina non obbligatoria per gli studenti di tutti i gradi di. Una docente ci ha chiesto: "E' vero, come sostengono alcuni colleghi insegnanti della, che è vietato fare uscire in anticipo o fare entrare più tardi gli alunni che non si avvalgono di questo insegnamento." L'articolo Ora di: loche non sipuò. La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica - la ripartizione dei posti per la regione Marche - . L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Marche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'USR Marche pubblica la ripartizione dei posti banditi per il concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica ... (Orizzontescuola.it)

Concorso insegnanti religione cattolica - interpello Umbria per segretario e membro aggregato commissioni - . L'USR Umbria ha pubblicato un interpello per la ricerca di un membro aggregato e un segretario per le commissioni della procedura concorsuale per insegnanti di religione cattolica, scuola dell'infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo Concorso insegnanti ... (Orizzontescuola.it)

Concorso straordinario docenti di religione cattolica - ecco la ripartizione dei posti per la regione Veneto. Tabelle - 1327 e n. Tabelle sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Concorso straordinario docenti di religione cattolica, ecco la ripartizione dei posti per la regione Veneto. 1328. La procedura è riservata al personale che ha svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della ... (Orizzontescuola.it)

Attività alternative alla religione cattolica - indicazioni per la nomina e il pagamento dei docenti. Nota USR Piemonte - L'USR per il Piemonte, con nota del 17 settembre, fornisce indicazioni sull’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, l'individuazione de docenti e al pagamento delle relative ore. L'articolo Attività alternative alla religione cattolica, indicazioni ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo insegnanti di religione cattolica da GM concorso 2004 : ecco come saranno distribuite - . Lo fa sapere la Cisl Scuola in un report. L'articolo Immissioni in ruolo insegnanti di religione cattolica da GM concorso 2004: ecco come saranno distribuite sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 140 le immissioni in ruolo autorizzate dal Mef per gli insegnanti di religione ... (Orizzontescuola.it)