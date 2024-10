Oggi il turno infrasettimanale. Mazzotti ko, tegola per Matelica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo turno infrasettimanale del campionato di serie B interregionale. Questa sera tornano in campo tutte le formazioni della "Division F" (Conference Centro): la capolista Recanati – unica formazione a punteggio pieno dopo due gare – ospita il Bramante Pesaro; la Halley Matelica riceve la visita del Valdiceppo; l’Attila Junior Portorecanati (reduce dal successo interno con Roseto) gioca di nuovo in casa, stavolta contro il Teramo. L’unica delle compagini maceratesi a essere impegnata in trasferta è la Virtus Civitanova sul campo della Pallacanestro Senigallia. La classifica al momento è tutta da delineare: a parte i leopardiani, e Teramo fermo ancora a quota 0, tutte le altre squadre hanno 2 punti, frutto di un successo e una sconfitta. Grande equilibrio, insomma. E stasera (gare previste alle ore 21, tranne a Porto Recanati dove si comincia alle 21. Ilrestodelcarlino.it - Oggi il turno infrasettimanale. Mazzotti ko, tegola per Matelica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primodel campionato di serie B interregionale. Questa sera tornano in campo tutte le formazioni della "Division F" (Conference Centro): la capolista Recanati – unica formazione a punteggio pieno dopo due gare – ospita il Bramante Pesaro; la Halleyriceve la visita del Valdiceppo; l’Attila Junior Portorecanati (reduce dal successo interno con Roseto) gioca di nuovo in casa, stavolta contro il Teramo. L’unica delle compagini maceratesi a essere impegnata in trasferta è la Virtus Civitanova sul campo della Pallacanestro Senigallia. La classifica al momento è tutta da delineare: a parte i leopardiani, e Teramo fermo ancora a quota 0, tutte le altre squadre hanno 2 punti, frutto di un successo e una sconfitta. Grande equilibrio, insomma. E stasera (gare previste alle ore 21, tranne a Porto Recanati dove si comincia alle 21.

