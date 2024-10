Obesity day: screening gratuiti e incontro su obesità e tumori a Partinico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 10 ottobre si celebra, in tutta Italia, Obesity Day, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità, indetta da Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica che, quest’anno, si pone come obiettivo di informare la popolazione sulla correlazione tra Palermotoday.it - Obesity day: screening gratuiti e incontro su obesità e tumori a Partinico Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 10 ottobre si celebra, in tutta Italia,Day, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell', indetta da Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica che, quest’anno, si pone come obiettivo di informare la popolazione sulla correlazione tra

