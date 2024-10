Nuova allerta meteo in Toscana: è gialla, per mareggiate e possibili temporali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Scatta una Nuova allerta gialla in Toscana. Per mareggiate e rischio idrogeologico dei reticoli minori. Lo indica la Regione, che prevede una perturbazione nella zona nord della regione per la giornata di giovedì 10 ottobre. Alle precipitazioni, che interesseranno in particolare la zona fiorentina, dovrebbe associarsi anche un vento forte. Che ha fatto scattare una seconda allerta, sempre gialla, per mareggiate, sulla costa da Massa a Livorno. Attenzione dunque giovedì 10 ottobre. La prima allerta, quella per rischio idrogeologico, riguarda l’intera giornata di giovedì, da mezzanotte a mezzanotte. Quella per mareggiate scatta invece alle 10 del mattino e andrà avanti fino alla mezzanotte. L’allerta per rischio idrogeologico riguarda la parte nord della provincia di Arezzo e quasi tutta la provincia di Firenze, escluso l’alto Mugello. Lanazione.it - Nuova allerta meteo in Toscana: è gialla, per mareggiate e possibili temporali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Scatta unain. Pere rischio idrogeologico dei reticoli minori. Lo indica la Regione, che prevede una perturbazione nella zona nord della regione per la giornata di giovedì 10 ottobre. Alle precipitazioni, che interesseranno in particolare la zona fiorentina, dovrebbe associarsi anche un vento forte. Che ha fatto scattare una seconda, sempre, per, sulla costa da Massa a Livorno. Attenzione dunque giovedì 10 ottobre. La prima, quella per rischio idrogeologico, riguarda l’intera giornata di giovedì, da mezzanotte a mezzanotte. Quella perscatta invece alle 10 del mattino e andrà avanti fino alla mezzanotte. L’per rischio idrogeologico riguarda la parte nord della provincia di Arezzo e quasi tutta la provincia di Firenze, escluso l’alto Mugello.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venti di burrasca fino ai 90 chilometri orari : nuova allerta meteo 'gialla' - Ancora attenzione al meteo in Romagna. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta per vento 'gialla' valida anche per l'entroterra Ravennate. Per la giornata di giovedì, si legge nell'allerta, "sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili temporanei... (Ravennatoday.it)

Umbria - nuova allerta meteo della Protezione civile - Ecco. Allerta gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre. La Protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zone della regione. (Ternitoday.it)

Maltempo : frane e nuova allerta per temporali. Aggiornamenti e previsioni - Terminata nella notte l'allerta rossa sul levante della Liguria, e quella prima arancione e poi scesa a gialla su Genova e gran parte della Liguria. E il bilancio è sicuramente importante tra frane, crolli, allagamenti e strade chiuse. Ma il maltempo non abbandona la nostra città e la nostra... (Genovatoday.it)