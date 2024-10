Nikon dopo Meta: il business di EssiLux è sempre più globale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luxottica si espande e cresce entrando in Nikon. Un nuovo tassello dopo l'asse con Meta sugli smart glasses di nuova generazione. Nikon dopo Meta: il business di EssiLux è sempre più globale InsideOver. It.insideover.com - Nikon dopo Meta: il business di EssiLux è sempre più globale Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luxottica si espande e cresce entrando in. Un nuovo tassellol'asse consugli smart glasses di nuova generazione.: ildipiùInsideOver.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto elettrica, l’Ue tira dritto sull’obiettivo del 2035: ma bisogna accelerare e raddoppiare gli sforzi - Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis difende gli obiettivi europei sull’auto alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo: l’industria ha avuto il tempo per adeguarsi e aver defini ... (milanofinanza.it)

EssilorLuxottica considera 5% in Nikon come investimento finanziario - fonte - MILANO (Reuters) - EssilorLuxottica considera la propria partecipazione di oltre il 5% nel produttore giapponese di macchine fotografiche Nikon Corp come un investimento finanziario a lungo termine pe ... (msn.com)

EssilorLuxottica sale al 5,1% di Nikon. Investimento di circa 170 milioni di euro - Altra novità in casa EssilorLuxottica. Secondo quanto si apprende da Bloomberg, ha ampliato la sua partecipazione in Nikon, portandola fino al 5,1% del capitale sociale della società giapponese. Una n ... (informazione.it)