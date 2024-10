Sport.quotidiano.net - Negri, l’arte del gol. "Orsolini e Ndoye, forza. Mancano le vostre reti»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il gol, questo sconosciuto. Perchési è sbloccato solo dal dischetto,non si sblocca mai, Dallinga resta un oggetto misterioso e di solo Castro non può vivere Vincenzo Italiano se vuole portare il suo Bologna fuori dalle secche di una classifica che oggi non sa né di carne né di pesce, ma che nel dubbio non sa di Champions. Marco, lei che di mestiere i gol li faceva come giudica questo Bologna alle prese con il mal di gol? "Dare giudizi dopo sette giornate di campionato mi sembra ingiusto: però un’analisi di quello che stiamo vedendo si può fare". Ecco, lei cosa vede? "Vedo la situazione che vive un gruppo che in estate ha cambiato allenatore e perso giocatori importanti. Quelli che sono rimasti e i nuovi devono digerire in poco tempo le tante informazioni che arrivano dal nuovo allenatore.