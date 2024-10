Puntomagazine.it - Napoli e Torre Annunziata: 15 arresti. Sequestrati 100 chili di droga e oltre 800 mila euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), smantellate due organizzazioni criminale dedite al traffico di stupefacenti e ricettazione. La Polizia di Stato e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A darne Notizia una comunicazione della Questura disu delega della Procura di