Morata racconta la depressione: “Attacchi di panico e dentro di me un’altra persona da combattere” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attaccante della Spagna e del Milan ha ripercorso momenti molto difficili della sua vita per quel male oscuro. Per uscire da quel gorgo provocato da tante situazioni ha capito che aveva una sola soluzione. Fanpage.it - Morata racconta la depressione: “Attacchi di panico e dentro di me un’altra persona da combattere” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attaccante della Spagna e del Milan ha ripercorso momenti molto difficili della sua vita per quel male oscuro. Per uscire da quel gorgo provocato da tante situazioni ha capito che aveva una sola soluzione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quello che ha fatto il sindaco di Corbetta con Morata si chiama doxing : ed è un problema - L'annuncio è stato fatto per seguire un trend molto diffuso su TikTok ma ha scatenato la reazione del giocatore che ha accusato il sindaco di non sapere usare i social e non aver difeso la sua privacy. Continua a leggere . Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha svelato sui social che nel suo comune si era trasferito Alvaro Morata, attaccante del Milan. (Fanpage.it)

Milan - Fonseca : "Al posto di Morata gioca Reijnders - ha già fatto quel ruolo" - A pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, l`allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato così ai microfoni... (Calciomercato.com)

Milan - Leao : "Sono un leader diverso. Abraham e Morata lottano e non si fermano mai - non posso fare meno di quello che fanno loro" - Vigilia di Champions League per il Milan, che vola in trasferta per affrontare il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase campionato. Alla vi... (Calciomercato.com)

Pellegatti ESULTA : «Milan PRIMO in classifica! Gol? Sono stati tre capolavori. Quello di Morata poi…» - Le dichiarazioni del giornalista Intervenuto ai microfoni del proprio canale Youtube, il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sfida vinta dal Milan a San Siro contro il Lecce. Pellegatti può ESULTARE: «Milan PRIMO in classifica! Gol? Sono stati tre capolavori. In particolare, ha analizzato i tre gol segnati dai rossoneri. (Calcionews24.com)

Quel Diavolo di un Morata. Milan - ecco il nuovo leader - E non dicono tutto: moto quasi perpetuo a legare i reparti, elemento chiave del nuovo 4-4-2 (o 4-2-4) anche per la capacità di rientrare a fare legna. Ma niente: criticato, pure e parecchio, soprattutto in patria. Cinque partite, due gol, un assist, dicono i numeri. Alla faccia della borsite. Martedì c’è il Leverkusen: dopo il rilancio in campionato, serve quello in Champions. (Sport.quotidiano.net)