Milton minaccia la Florida (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uragano Milton si sta avvicinando rapidamente alla costa della Florida, alimentando timori tra i residenti e le autorità locali. Classificato come uragano di categoria 4, Milton ha venti che raggiungono quasi i 250 chilometri all’ora. Il suo impatto potrebbe causare gravi danni, inondazioni e interruzioni di corrente su vasta scala. La tempesta segue di poche settimane il passaggio dell’uragano Helene, che ha già lasciato danni significativi nello Stato. Milton, evacuazioni di massa Le autorità della Florida, consapevoli della gravità della situazione, hanno ordinato l’evacuazione di più di un milione di persone, in particolare nelle zone costiere come Tampa Bay, una delle aree più vulnerabili del Paese alle inondazioni costiere. Le autostrade sono congestionate dal traffico, con migliaia di residenti in fuga verso l’interno dello Stato. Velvetmag.it - Milton minaccia la Florida Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uraganosi sta avvicinando rapidamente alla costa della, alimentando timori tra i residenti e le autorità locali. Classificato come uragano di categoria 4,ha venti che raggiungono quasi i 250 chilometri all’ora. Il suo impatto potrebbe causare gravi danni, inondazioni e interruzioni di corrente su vasta scala. La tempesta segue di poche settimane il passaggio dell’uragano Helene, che ha già lasciato danni significativi nello Stato., evacuazioni di massa Le autorità della, consapevoli della gravità della situazione, hanno ordinato l’evacuazione di più di un milione di persone, in particolare nelle zone costiere come Tampa Bay, una delle aree più vulnerabili del Paese alle inondazioni costiere. Le autostrade sono congestionate dal traffico, con migliaia di residenti in fuga verso l’interno dello Stato.

