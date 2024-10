Dailymilan.it - Milan, Giovanni Galli: Fonseca va aiutato o Allegri subito…

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), l’ex portiereha parlato del fatto che Paulova: o in alternativa bisogna puntare subito su Allegri L’ex portiere deldi Sacchista con Pauloe crede che per rilanciare il Diavolo, bisogna prima che la società stia vicino al tecnico e lo supporti in ognuna delle sue scelte: “Mi spiace per: lo ritengo un bravo allenatore, che avrebbe avuto bisogno di un supporto maggiore da parte di tutti. Gli episodi di Firenze non sono un bel segnale per lui”. In caso di esonero dell’ex Lille, però,ha già la soluzione: Se si punta auna svolta immediata, il nome giusto è quello di Allegri.