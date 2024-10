Michele Misseri e l'omicidio della nipote Sarah: «Ho avuto un impulso sessuale e l?ho toccata. Poi l'ho uccisa» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo quattordici anni nuove rivelazioni di Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi morta nel 2014. In carcere a scontare la pena per l'omicidio sono state recluse la cugina Sabrina e la zia Ilmessaggero.it - Michele Misseri e l'omicidio della nipote Sarah: «Ho avuto un impulso sessuale e l?ho toccata. Poi l'ho uccisa» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo quattordici anni nuove rivelazioni di, lo zio diScazzi morta nel 2014. In carcere a scontare la pena per l'sono state recluse la cugina Sabrina e la zia

Michele Misseri e la violenza sessuale su Sarah Scazzi - confessati gli abusi prima dell'omicidio di Avetrana - Michele Misseri confessa di aver molestato la nipote Sarah Scazzi prima di ucciderla. Le novità sul delitto di Avetrana. (Notizie.virgilio.it)

Michele Misseri : “Ho toccato Sarah prima di ucciderla - temevo lo dicesse a Sabrina” - Michele Misseri torna a parlare dell’omicidio della nipote Sarah Scazzi. Per il delitto avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, […] Continua a leggere Michele Misseri: “Ho toccato Sarah prima di ucciderla, temevo lo dicesse a Sabrina” su Perizona.it . (Perizona.it)

Michele Misseri : “Non avevo mai visto Sarah Scazzi come quel giorno - ho avuto un impulso sessuale. L’ho toccata - mi vergognavo di me stesso. La serie Disney? Tutto un magna magna” - “Quando Sarah è scesa, l’ho vista diversamente dal solito, non l’avevo mai vista così”, ha confessato Misseri, riferendosi al modo in cui la nipote era vestita quel giorno, con pantaloncini corti, pronta per andare al mare con la cugina Sabrina. Misseri, inoltre, ha espresso il suo disappunto per ... (Ilfattoquotidiano.it)