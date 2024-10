Meret, il rinnovo non è scontato: se ne parlerà dopo la sosta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Mattino – Meret, il rinnovo non è scontato: se ne parlerà dopo la sosta L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di L'articolo Meret, il rinnovo non è scontato: se ne parlerà dopo la sosta proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Meret, il rinnovo non è scontato: se ne parlerà dopo la sosta Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Mattino –, ilnon è: se nelaL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione suldi L'articolo, ilnon è: se nelaproviene da ForzAzzurri.net.

Meret in tribuna - presente anche il suo agente : si sblocca il rinnovo? - Il portiere azzurro, fermo ai box per infortunio, salterà anche la prossima gara contro il Como e non sarà convocato da Luciano Spalletti per le sfide dell’Italia contro Belgio e Israele. . Fin qui, l’obiettivo di Meret è quello di recuperare quanto prima e tornare a difendere la porta del Napoli, ... (Napolipiu.com)

Contatti avviati tra Napoli e Meret per il rinnovo dell’ingaggio : si aspetta a breve la chiusura - Dopo la brutta batosta di Verona, il Napoli di Antonio Conte ha prontamente rialzato la testa riuscendo a vincere le successive tre partite sbarazzandosi delle pratiche Bologna, Parma e Cagliari. A mettere la firma sul 4-0 inflitto ai sardi nell’ultima giornata, c’è stato anche Alex Meret ... (Dailynews24.it)

Meret - il rinnovo è sicuro : a breve l’incontro fra le parti - La Gazzetta dello Sport – Meret, il rinnovo è sicuro: a breve l’incontro fra le parti L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo … L'articolo Meret, il rinnovo è sicuro: a breve l’incontro fra le parti proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Il Napoli non vuole perdere Meret - a lavoro per il rinnovo - Secondo quanto si legge sul quotidiano Repubblica Alex Meret potrebbe presto firmare il rinnovo con il Napoli. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione … L'articolo Il Napoli non vuole perdere Meret, a lavoro per il rinnovo proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Meret verso il rinnovo con il Napoli fino al 2027 - Secondo quanto emerso nelle ultime ore, nonostante le voci estive il Napoli starebbe lavorando per blindare Alex Meret fino al 2027. I suoi agenti e i partenopei sembrano lavorare incessantemente per portare a termine la trattativa Il Napoli vuole continuare la propria storia insieme ad Alex ... (Dailynews24.it)