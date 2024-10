Lapresse.it - Medioriente, Hannoun: “Io finanziatore di Hamas? Aiuto solo i palestinesi”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mohammadè l’architetto che vive a Genova che il dipartimento del Tesoro Usa ha sottoposto a sanzioni perché ritenuto undiattraverso la Charity Association of Solidarity with the Palestinian People o Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). “Le accuse mosse nei miei confronti sono accuse israeliane, mosse nei confronti di una persona che aiuta il popolo palestinese. Noi come associazione abbiamo un intento umanitario, aiutiamo e sosteniamo i bisognosi e i bambini orfani, specialmente nella striscia di Gaza che subisce un genocidio ormai da più di un anno”, ha detto a LaPresse. “Non vedo nessuna novità in queste black list, che in realtà partono da Tel Aviv. Mi è successo già diverse volte.