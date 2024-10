Tg24.sky.it - Mantova, scoperta a mangiare cibo al supermercato: i carabinieri pagano per lei

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una donna di 65 anni è arrivata alaffamata, ha aperto una confezione ditra gli scaffali e ha cominciato apiù in fretta possibile per non essere notata. È accaduto a Curtatone, nelno. I vigilantes del negozio l’hanno fermata alla cassa e la donna ha spiegato loro in lacrime che non poteva permettersi di comprare dae che quello era il primo pasto che era riuscita a consumare quel giorno. Ilha chiamato comunque iche al loro arrivo alla stazione di Borgo Virgilio hanno ascoltato la donna. Dopo aver verificato le sue dichiarazioni, i due giovani militari hanno deciso di non denunciarla e si sono offerti di pagare per lei – con l’assenso dei vigilantes - i 18 euro dovuti al