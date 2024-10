Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago, nuovi sospetti sulla morte del secondo marito

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano), 9 ottobre 2024 - Adilma Pereira Carneiro per la Procura avrebbe avuto un ruolo anche nelladel, Michele Della Malva. Questo emerge nel dopo interrogatorio di lunedì nel quale la donna – soprannominata la “di" - avrebbe negato di essere a capo dell'operazione che ha poi portato alladel compagno Fabio Ravasio lo scorso 9 agosto, simulando un incidente d'auto da parte di un pirata della strada. In carcere Si profila quindi un nuovo filone di inchiesta nei confronti dellaparabiaghese, con la procura di Busto che avrebbe chiamato in causa quella di Milano, competente per territorio nei confronti delladi Della Malva, un killer della mafia garganica condannato a 29 anni di detenzione per aver ucciso due persone. Aldilma lo avrebbe conosciuto in carcere nel 2006, quando entrambi erano detenuti.