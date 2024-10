Maltempo in Veneto, Adige "osservato speciale": Regione in allerta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per giovedì è previsto in Veneto un nuovo, veloce, impulso perturbato, la cui entità risulta comunque piuttosto inferiore a quella di martedì, stando a quanto riferiscono dalla Regione. Fase più intensa e diffusa tra la mattinata e il pomeriggio: precipitazioni estese sulle zone centro Veronasera.it - Maltempo in Veneto, Adige "osservato speciale": Regione in allerta Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per giovedì è previsto inun nuovo, veloce, impulso perturbato, la cui entità risulta comunque piuttosto inferiore a quella di martedì, stando a quanto riferiscono dalla. Fase più intensa e diffusa tra la mattinata e il pomeriggio: precipitazioni estese sulle zone centro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - decine di persone isolate per una frana a Masone. Paura per la piena dei fiumi in Veneto - Il maltempo ha colpito anche il Bellunese, dove a Valpore, nel comune di Seren del Grappa, si sono registrati 205 millimetri di pioggia. Ecco i dettagli principali della situazione attuale. A Vicenza, cresce la paura per il livello del fiume Bacchiglione, che al Ponte degli Angeli ha superato i cinque metri, ben oltre il livello di guardia fissato a quattro metri e mezzo. (Thesocialpost.it)

Maltempo - nuova ondata in arrivo sul Veneto : il miglioramento nel weekend - Non c’è neppure il tempo di fare i conti con la recente ondata di maltempo, che nella sola giornata di ieri ha scaricato fino a 150/160 mm sui Monti Lessini, che una nuova intensa perturbazione è già in arrivo sul Nord Italia, Veneto compreso, tra oggi e soprattutto giovedì. Dall’Atlantico è... (Vicenzatoday.it)

Maltempo - ancora temporali al Centro-Nord. Allerta rossa in Veneto. Giovedì peggiora - Giovedì, poi, una nuova perturbazione dovrebbe interessare il Nord Italia (LE PREVISIONI METEO). Clima più mite al Centro, quasi estivo al Sud. Ma sono attesi ancora temporali e piogge intense al Centro-Nord, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul Triveneto. Oggi, nel corso della giornata, la situazione dovrebbe essere in miglioramento e il meteo concedere una treguia. (Tg24.sky.it)