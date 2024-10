Malfitano: “McTominay? Ha grandi qualità..” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “Su Conte noi dissertiamo per ore, analisti si spendono in approfondimenti su tutte le testate, parlando del suo modulo Conte, però, gioca con due moduli: il 5-4-1 in fase difensiva ed il 4-2-4 in fase offensiva, con cambiamenti legati al posizionamento di McTominay, che in avanti può dare supporto alla prima punta e modificare lo schema in corso d’opera. Personalmente io opterei per il 4-3-3, perché lo scozzese ha grandi qualità in fase di inserimento e, per me, può andare anche oltre Zielinski per ciò che il polacco ha dato allo schema tattico del Napoli. Se Lukaku riuscirà a segnare tra i 20 e i 25 gol, il Napoli vincerà lo Scudetto, perché i suoi gol saranno determinanti in partite importanti. Terzotemponapoli.com - Malfitano: “McTominay? Ha grandi qualità..” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mimmoè intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “Su Conte noi dissertiamo per ore, analisti si spendono in approfondimenti su tutte le testate, parlando del suo modulo Conte, però, gioca con due moduli: il 5-4-1 in fase difensiva ed il 4-2-4 in fase offensiva, con cambiamenti legati al posizionamento di, che in avanti può dare supporto alla prima punta e modificare lo schema in corso d’opera. Personalmente io opterei per il 4-3-3, perché lo scozzese hain fase di inserimento e, per me, può andare anche oltre Zielinski per ciò che il polacco ha dato allo schema tattico del Napoli. Se Lukaku riuscirà a segnare tra i 20 e i 25 gol, il Napoli vincerà lo Scudetto, perché i suoi gol saranno determinanti in partite importanti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malfitano : “Lukaku il più forte acquisto fatto dal Napoli. Conte? Non possiamo dirgli come deve giocare” - Secondo Malfitano, il tecnico potrà apportare modifiche durante le partite per sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori: “Questo Napoli sarà in grado di lottare con l’Inter fino alla fine del campionato. Lui saprà sfruttare le caratteristiche dei suoi calciatori: inizierà con il 3-4-2-1, ma avrà tante di quelle variabili, che accontenterà tutti”. (Napolipiu.com)

Malfitano : “Napoli - McTominay è un calciatore di grande affidabilità - Conte la garanzia di questo mercato” - Gilmour non lo conosco e non mi lancio in giudizi affrettati. ” Non terrei McTominay fuori, è un calciatore di grande affidabilità Continua Malfitano: “Non terrei McTominay fuori, è un calciatore di grande affidabilità. Mimmo Malfitano, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Zero. (Terzotemponapoli.com)

La pesante sconfitta del Napoli a Verona : Malfitano su Conte… - Intanto, però, mi sento di dire basta alle scuse dopo una sconfitta. La rosa attuale non può puntare in alto, c’è un malessere evidente nel gruppo. A ‘Napoli Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche Mimmo Malfitano. (Terzotemponapoli.com)